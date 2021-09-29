بن عبد الرحمن : الجزائر لها إطارات و كفاءات قادرة على رفع تحدي الاستقلال الاقتصادي

أكد الوزير الأول, وزير المالية, أيمن بن عبد الرحمن, اليوم الأربعاء بقسنطينة أن الجزائر تعمل على "تحقيق استقلال اقتصادي و تكنولوجي و التحرر من التبعية في هذا المجال".

وبعد أن استقل عربة الترامواي انطلاقا من محطة جامعة عبد الحميد مهري قسنطينة- 2 باتجاه الوحدة العملياتية لسيترام بحي زواغي سليمان, أبرز بن عبد الرحمن أن, مع اقتراب إحياء الذكرى الستين (60) للاستقلال في الخامس من يوليو 2022, تطمح الجزائر إلى "تحقيق استقلال اقتصادي و تكنولوجي للتخلص من التبعية في هذا المجال على غرار ما فعله شهداؤنا و المجاهدون من قبل".

وبعد أن ذكر بأن مؤسسة "كوسيدار" قد حققت إنجازات كبيرة في مجال المشاريع التنموية, أضاف الوزير الأول أن "الجزائر تتوفر على الإطارات و الكفاءات اللازمة لرفع هذا التحدي و بلوغ الاستقلال الاقتصادي المنشود".

ويرافق بن عبد الرحمن خلال هذه الزيارة وزراء كل من التعليم العالي و البحث العلمي عبد الباقي بن زيان و الصناعة أحمد زغدار و التجارة و ترقية الصادرات كمال رزيق و النقل عيسى بكاي و الصحة عبد الرحمان بن بوزيد و الصناعة الصيدلانية عبد الرحمان جمال لطفي بن باحمد