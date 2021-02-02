اللواء اعثامنية في زيارة عمل وتفتيش إلى الناحية العسكرية الثانية

يقوم اللواء اعثامنية عمار، قائد القوات البرية، منذ الاثنين بزيارة عمل وتفتيش للناحية العسكرية الثانية بوهران، حسب بيان أصدرته وزارة الدفاع الوطني الثلاثاء.

وجاء في البيان أنه "في إطار الزيارات الميدانية لوحدات قوام المعركة للقوات البرية، قام اللواء أعثامنية عمار، قائد القوات البرية بزيارة عمل وتفتيش للناحية العسكرية الثانية بوهران ابتداء من 01 فيفري 2021"، مشيرا إلى أن اللواء أعثامنية "استهل زيارته من مقر قيادة الناحية العسكرية الثانية أين كان في استقباله السيد اللواء حاج لعروسي جمال، قائد الناحية العسكرية الثانية الذي قدم له عرضا شمل الحالة الأمنية والجاهزية القتالية والعملياتية لوحدات القوات البرية المنتشرة عبر إقليم الناحية".

وأضاف المصدر أن قائد القوات البرية "انتقل بعد هذا رفقة قائد الناحية العسكرية الثانية إلى الفرقة الثامنة المدرعة بسيدي بلعباس/ن.ع.2 ، حيث استقبل من طرف العميد، قائد الفرقة الذي قدم بدوره عرضا شاملا لحالة الوحدات العضوية للفرقة ومدى جاهزيتها القتالية والعملياتية لتنفيذ المهام الموكلة لها، ليعاين بعدها جملة من الورشات أسدى خلالها جملة من التعليمات والتوصيات".

وحث اللواء أعثامينة بالمناسبة --حسب بيان الوزارة-- "الإطارات والأفراد على مضاعفة الجهود واتخاذ الإجراءات العملية الميدانية الهادفة للرفع من القدرات القتالية للوحدات".