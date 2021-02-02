إبراهيم مراد : رئيس الجمهورية يتابع يوميا ملف مناطق الظل

أكد مستشار رئيس الجمهورية المكلف بمناطق الظل إبراهيم مراد مساء الثلاثاء بغليزان أن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يتابع يوميا ملف مناطق الظل .

وأوضح مراد خلال زيارته لمنطقة الظل "السلاطنة" ببلدية مرجة سيدي عابد في إطار اليوم الأول من زيارة العمل التي تقوده إلى الولاية أن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يتابع يوميا ملف مناطق الظل عبر الوطن و يحرص شخصيا على تحسين أوضاع سكان هذه المناطق .

وأشار مراد أن ملف التكفل بمناطق الظل "يشكل اهتماما كبيرا وذو أولوية لدى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون ومن أبرز إلتزامته التي وعد بها لإنهاء الغبن عن قاطني سكان مناطق الظل عبر جميع ربوع الوطن ".

و أبرز " أن رئيس الجمهورية قد سلط الضوء على مناطق الظل وعلى الريف قصد تغيير أوضاع قاطني هذه المناطق و التكفل بهم بهدف تمكينهم من العيش الكريم و تثبيتهم بمواطن رزقهم التي يزاولون بها نشاطهم الفلاحي و مساهمتهم في خلق الثروة و مناصب شغل بمناطقهم".

كما أكد مستشار رئيس الجمهورية المكلف بمناطق الظل" أن هناك إرادة سياسية قوية من طرف الدولة للتكفل بمناطق الظل و تحسين ظروف عيشهم" مشيرا إلى إحصاء حاجيات هذه المناطق قصد التكفل بها و تسجيل برامج تنموية حسب احتياجات كل منطقة .

وقام السيد مراد خلال اليوم الأول من زيارته لولاية غليزان بمعاينة عديد مناطق الظل بالولاية على غرار العين الحمراء ببلدية القطار و الزهايرية ببلدية حمري و السوالمية ببلدية يلل .

كما سيعاين هذا الأربعاء مناطق أخرى على غرار منطقة تيدة ببلدية عين طارق و أولاد مصطفى وأولاد حدو ببلدية سوق الحد و سي تاجة ببلدية واد السلام و مناطق أخرى.