الجيش الصحراوي ينفذ هجمات جديدة على مواقع جنود الاحتلال المغربي

نفذت وحدات من الجيش الصحراوي اليوم الخميس ، هجمات جديدة استهدفت مواقع جنود الاحتلال المغربي المتخندقين في أماكن متفرقة من الجدار الرملي، وفقا لبيان صادر عن وزارة الدفاع الصحراوية.

و أورد البيان، رقم 84 ، حسب وكالة الانباء الصحراوية (واص)، أنه " خلال نهارِ اليوم قصف الجيش الصحراوي مواقع وتخندقات قوات الاحتلال المغربي ، في خمسة مواقع مختلفة على طول الجدار الرملي ، حيث استهدف قصف مركز قواعد الاحتلال في كل من منطقتي أعظيم أم أجلود بقطاع آوسرد و منطقة ?لب النص بقطاع آوسرد، أين شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من القاعدة المستهدفة".

كما "استهدف قصف مركز قوات الاحتلال المتخندقة بمنطقتي أبيرات تنوشاد بقطاع المحبس و أجبيلات البيظ بقطاع الگلتة".

و أضاف البيان العسكري ان "قصفا مركزا استهدف تمركز قوات الاحتلال المغربي في منطقة روس لطيطيرة بقطاع حوزة".

وتتوالى هجمات الجيش الصحراوي مستهدفة معاقل جيش الاحتلال المغربي الذي يتكبد الخسائر كل يوم على طول جدار الذل والعار.