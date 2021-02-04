اتحاد الجزائر يؤجل لقاءه بــ"العميد " للسماح له بالتحضير الجيد لمباراة الزمالك المصري

وافقت إدارة فريق اتحاد الجزائر على تأجيل "الداربي" العاصمي أمام الجار مولودية الجزائر، لحساب الجولة 12 من البطولة الوطنية، التي كانت مقررة يوم الاحد المقبل الى تاريخ لاحق، حسبما ذكره النادي المنتمي الى الرابطة الاولى المحترفة لكرة القدم اليوم الخميس.

وكتب النادي العاصمي في بيان له على صفحته الرسمية على "فايسبوك" أن "إدارة الاتحاد تلقت اليوم (الخميس) طلبا من نظيرتها من مولودية الجزائر بتأجيل المباراة المقررة يوم الاحد 7 فبراير 2021 ببولوغين وذلك من اجل السماح لفريقها بالتحضير الجيد للمباراة الدولية أمام الزمالك المصري ضمن منافسة رابطة ابطال افريقيا".

وأضاف نادي "سوسطارة" في ذات البيان أن "الاتحاد وفيّ لقيم الروح الرياضية، وخدمة للمصلحة العليا للجزائر، قرر الموافقة على طلب التأجيل.مثلما كان سيفعل ذلك مع أي ناد جزائري يمثل الألوان الوطنية".

وفيما يخص الملعب الذي سيحتضن المواجهة المحلية، أوضح الاتحاد أن "الإدارة إذا كانت صارمة حول مكان إجراء "الداربي"، سوف لن تكون كذلك إذا تعلق الأمر بالمصلحة الوطنية".

واختتم البيان بطمأنة الأنصار "أن هذه المقابلة ستتم برمجتها بملعب بولوغين لكن في تاريخ لاحق".

وكانت هذه المواجهة المحلية مقررة يوم الأحد 7 فبراير ابتداء من (00ر17) بملعب عمر حمادي ببولوغين بالجزائر العاصمة.

ومعلوم أن المولودية ستكون على موعد مع خوض الجولة الأولى لمنافسة رابطة أبطال إفريقيا أمام الزمالك المصري، ما بين يومي 12 و 13 فبراير الجاري بمصر.