حمداني يطلق "أرضية رقمية" لتحيين المعلومات والبيانات الفلاحية

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية ، عبد الحميد حمداني ، اليوم الخميس ، أن "ادماج القطاع لا يمكن تجسيده بأعباء بيروقراطية اتعبت المتعاملين الاقتصاديين والمستثمرين جراء غياب المعلومة ".

وأضاف السيد حمداني في تصريح للقناة الاولى للإذاعة الجزائرية :" ان الرهان الذي ينتظرنا اليوم لا يمكن انجازه بـــ" اعباء بيروقراطية قاتلة " ، انه وبمجرد الحديث عن المستثمر او عن المنتج لا نسمع سوى مفردة واحدة يتردد صداها في الادارة " ليس لدينا معلومات مالذي يتطلبه الملف ؟ ولماذا هذا الملف ؟ اللف ثقيل وأين نضع الملف أو ما الجهة التي نقدم الملف ؟ في المحصلة " بيروقراطية قاتلة ".

وللخروج من هذا الوضع والتقدم الى الامام لابد من هيكلة الاستثمار عن طريق رقمنة القطاع من خلال اطلاق العمل بالأرضية الرقمية " غرفتي " ستسمح بالوصول الى معلومات التي لها علاقة مباشرة مع قطاع الفلاحة .

وفي هذا الصدد يقول الخبير في المعلوماتية والرقمنة ، خلف الله نذير ، :" من خلال رجع الصدى الالى سنعمل على تحسين وتطوير الارضية التي ستكون في خدمة مليون و200 مستثمر ".

وأضاف يقول ان الغرفة الوطنية تمتلك حاليا منصة رقمية التي تعد ملتقى للمستثمرين وفلاحين تسهل لهم ارسال انشغالاتهم على المستوى المحلي ومراقبة هذه الانشغالات على المستوى الوطني ".

المصدر : الاذاعة الجزائرية