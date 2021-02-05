هجمات جديدة للجيش الصحراوي ضد مواقع جنود الإحتلال المغربي

تواصلت و لليوم 85 على التوالي هجومات مقاتلي جيش التحرير الشعبي الصحراوي ضد تخندقات قوات الاحتلال المغربية، حيث تم قصف مواقع عدة بقطاعات المحبس ، الفرسية ، الكلتة ، حسب البيان العسكري الصادر اليوم الجمعة عن وزارة الدفاع الوطني الصحراوية.

وأبرز البيان، الذي أوردته وكالة الأنباء الصحراوية (واص)، أنه "خلال اليوم الجمعة، قامت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي بقصف مركز إستهدف جنود الاحتلال المغربي في منطقة روس أسلوية ولد أزبير بقطاع الفرسية" و "قصف عنيف إستهدف مواقع جيش الإحتلال في منطقة روس الشيظمية بقطاع المحبس".

كما "استهدف قصف مركز جنود الاحتلال في منطقة ا?رارت لحديد بقطاع الفرسية" و "قصف مركز إستهدف معاقل قوات العدو في منطقة لثراثيات بقطاع الكلتة".

وتتوالى هجمات الجيش الصحراوي مستهدفة معاقل جيش الاحتلال المغربي الذي يتكبد الخسائر كل يوم على طول جدار الذل والعار.