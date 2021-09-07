الجيش الصحراوي ينفذ هجمات ضد مواقع الاحتلال المغربي في السمارة والمحبس والفرسية

نفذت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي ، اليوم الثلاثاء ، هجمات جديدة ضد مواقع جنود الاحتلال المغربي في قطاعات السمارة ، المحبس والفرسية ، حسب ما جاء في البيان العسكري رقم 300 الصادر عن وزارة الدفاع الوطني الصحراوية .

ونقلت وكالة الأنباء الصحراوية (واص) عن البيان ، أن وحدات الجيش الصحراوي استهدفت اليوم الثلاثاء قوات الاحتلال بأقصاف عنيفة ومركزة خلفت هلعا وذعرا في صفوف جنود الاحتلال.

وأضاف البيان أن القصف طال تخندقات قوات الاحتلال المغربي بمنطقة اكويرة ولد ابلال قطاع المحبس، كما تم قصف تمركزات القوات المغربية بمنطقة ابيرات تنوشاد قطاع المحبس ، وقواعد أخرى بمنطقة بنكرات قطاع السمارة.

وأشار إلى أن مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي ركزت نيران أسلحتها في وقت سابق من نهار أمس الاثنين، مستهدفة مواقع القوات المغربية بقطاع الفرسية والمحبس وبمناطق أوديات الشديدة واكرارة لحديد وسبخة تنوشاد.

وتستمر هجمات وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي مستهدفة قوات الاحتلال المغربي التي تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والمعدات على طول جدار الذل والعار، حسب ما جاء في ختام البيان العسكري.