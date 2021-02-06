نشرية خاصة : رياح قوية على عدة ولايات من الوطن بداية من زوال اليوم السبت

أشارت نشرية خاصة لمصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية الى هبوب رياح قوية تكون على شكل عواصف في بعض الأحيان ابتداء من زوال هذا السبت والى غاية ظهيرة يوم الأحد على عدة ولايات من الوطن.

وتمتد صلاحية هذه النشرية من الساعة الثالثة زوالا من اليوم الى غاية الثالثة صباحا من يوم الاحد بالنسبة لولايات غرداية، الأغواط، الجلفة، المسيلة، بسكرة، الواد و ورقلة.

وستكون هذه الرياح من جنوبية الى جنوبية غربية بسرعة تتراوح ما بين 60 إلى 70 كلم/الساعة مع عواصف رملية تصل 90 كلم/الساعة.

وستخص هذه الرياح القوية في مرحلة ثانية برج بوعريريج، سطيف، ميلة، قسنطينة، قالمة، سوق أهراس، أم البواقي، باتنة، خنشلة وتبسة.

وستمتد صلاحية هبوب هذه الرياح من اليوم السبت على الساعة ال15 زوالا الى غاية الساعة الـ 06 صباحا من هذا الاحد.

وستبلغ سرعة هذه الرياح من 60 الى 70 كلم/الساعة مع عواصف رملية تقدر سرعتها أو تتجاوز 90 كلم/الساعة في بعض الأحيان، حسب نفس النشرية.