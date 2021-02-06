الجزائر ترحب بتشكيل السلطة التنفيذية المؤقتة بليبيا

رحبت الجزائر، السبت، بـ" التقدم المحرز في الحوار السياسي الليبي برعاية الأمم المتحدة وتشكيل السلطة التنفيذية المؤقتة"، مبدية "استعدادها الكامل للتعاون معها، بما يحقق الأمن والاستقرار وتطلعات الشعب الليبي الشقيق"، وفق ما جاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

وذكر البيان أن الجزائر تعرب أيضا عن أملها في أن "تسهم هذه الخطوة الايجابية في انهاء حالة الانقسام وتوحيد الصفوف الليبية استعدادا للاستحقاقات الانتخابية الهامة نهاية هذا العام".

الى ذلك أكد بيان الخارجية، على " تضامن الجزائر الثابت مع الشعب الليبي الشقيق وموقفها الرافض لجميع أشكال التدخل في الشؤون الداخلية الليبية" وكذا "دعمها المتواصل للجهود السلمية الرامية لإحلال السلم والاستقرار في هذا البلد الشقيق، وفق مقاربة شاملة تهدف لحماية سيادة ليبيا واستقلالها ووحدة أراضيها".