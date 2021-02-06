تتويج رمضان ورغي و أمينة بتيش بلقب الطبعة الــ 6 للمهرجان الوطني للعدو الريفي

توج اليوم السبت كل من رمضان ورغي من المنتخب الوطني العسكري و أمينة بتيش من فريق نخبة شباب برج بوعريريج بلقب الطبعة السادسة للمهرجان الوطني للعدو الريفي لصنف الأكابر (ذكور و إناث) الذي أقيم بغابة البعراوية ببلدية الخروب (قسنطينة) بعد أن فازا بالمرتبة الأولى.

ففي ظروف جوية ملائمة، عرف سباق صنف الأكابر سيطرة واضحة لعدائي مركز تجمع و تحضير الفرق الوطنية العسكرية (الجزائر العاصمة) بافتكاكهم المراتب الثلاث الأولى، حيث نال رمضان ورغي المرتبة الأولى لهذه المنافسة التي جرت على مسلك بطول 8 كيلومتر، في حين عادت المرتبتان الثانية و الثالثة على التوالي لكل من زغدان عصام و أيمن بو العينين.

أما بالنسبة لصنف الكبريات، و على مسلك بطول 6 كيلومتر، حققت العداءة أمينة بتيش المرتبة الأولى، متبوعة بفاطمة الزهراء عولمي من فريق مواهب أتليتيك قسنطينة و حورية مسعودي من بريكة على التوالي.

و أوضح رئيس الرابطة الولائية لألعاب القوى لقسنطينة، رياض بن قارة، في تصريح لوكالة الانباء الجزائرية ، أن هذا المهرجان قد شارك فيه ما مجموعه 578 عداء و عداءة يمثلون 54 ناديا من 16 ولاية بالإضافة إلى المنتخبين الوطنيين المدني و العسكري للعدو الريفي، مشيرا ، إلى أن الظروف المناخية الجيدة التي سادت بمسلك غابة البعراوية و كذا التنظيم المحكم لفعاليات هذا العرس الرياضي وفق بروتوكول صحي صارم بسبب جائحة كورونا قد ساعدا على إنجاح هذا المهرجان السنوي.

و أضاف في هذا الصدد أن تنظيم مثل هذه المهرجانات الرياضية و كذا البطولات عبر البلاد من شأنه السماح للعدائين المتنافسين بالتحضير الجيد تحسبا لمختلف المسابقات الوطنية و الدولية القادمة و كذا ترقية هذه الرياضة الشعبية.

وقد سلمت بالمناسبة جوائز للفائزين الثلاثة الأوائل و كذا كؤوس و ميداليات و شهادات شرفية للعدائين و رؤساء الفرق المشاركة.