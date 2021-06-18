الدرك الوطني يضع مخططا أمنيا شاملا خلال فترة امتحانات البكالوريا

أعلنت قيادة الدرك الوطني عن جملة من الإجراءات على مستوى كافة التراب الوطني، لضمان السير الحسن لمجريات امتحانات شهادة البكالوريا المقررة ابتداء من هذا الأحد .

وأوضح بيان لقيادة الدرك ،أنه تم وضع مخطط شامل خاص يرتكز على "انتشار وحدات الدرك الوطني عبر إقليم الاختصاص من خلال وضع تشكيلات ثابتة ومتحركة وتكثيف دوريات المراقبة المدعمة بالتشكيلات الجوية بغية تسهيل حركة المرور خاصة عبر المحاور والطرق المؤدية إلى مراكز الامتحانات".

ويتمحور هذا المخطط بالأساس حول "تأمين مراكز الطبع ونقل مواضيع ووثائق الامتحان إلى مراكز الحفظ ومرافقة وحماية عملية توزيع مواضيع الامتحانات من مراكز الحفظ نحو مراكز الامتحانات وتأمين هذه الاخيرة مع مرافقة وحماية نقل أوراق الإجابات إلى مراكز التجميع والإغفال وبعدها إلى مراكز التصحيح.

كما يرتكز المخطط على السهر على تسهيل حركة المرور عبر المسالك والطرق المؤدية لمراكز الامتحان مع تكثيف الدوريات والتواجد الدائم بمحيطها لبث الطمأنينة والسكينة بأماكن تواجد الممتحنين وكذا تدعيم التواجد الميداني للوحدات عن طريق المراقبة الجوية الفعالة لشبكة الطرقات".

وستقوم فرق حماية الأحداث بمرافقة الممتحنين من خلال تواجدهم بمحيط ومداخل مراكز إجراء الامتحانات من أجل تقديم الدعم المعنوي والنفسي لهم، يشير ذات المصدر.

وفي الأخير تذكر قيادة الدرك الوطني أنها تضع تحت تصرف الممتحنين كل قنوات الاتصال المتاحة (الرقم الأخضر 1055, صفحة TARIKI على موقع فيسبوك، موقع الشكوى المسبقة ppgn.mdn.dz) من أجل التبليغ والاستعلام أو طلب يد المساعدة.