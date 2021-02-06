الجولة 12 : وفاق سطيف يعمق الفارق و شبيبة القبائل في الوصافة

يواصل وفاق سطيف التغريد منفردا في سباق الريادة بفوز عريض على مولودية وهران (4-1)، فيما ارتقت شبيبة القبائل إلى مركز الوصافة ولو مؤقتا بعدما أطاحت بنصر حسين داي (2-0)، خارج الديار وهو الانجاز الذى حققه كل من نادي بارادو، شباب قسنطينة وسريع غليزان، المتألقين في سفرياتهم، اليوم السبت، بمناسبة إجراء مباريات الجولة الثانية عشرة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

استعرض المتصدر وفاق سطيف عضلاته بعرينه "الثامن ماي-45" أمام الضيف مولودية بوهران بفوز كبير (4-1)، ليواصل سلسلة نتائجه الإيجابية ويؤكد أحقيته في قيادة قطار المحترف الأول بفارق 6 نقاط ولو مؤقتا عن أقرب ملاحقيه.

فرغم بداية قوية للزوار عبر تهديد متعدد لمرمى الحارس السطايفي، خضارية، بواسطة الخط الهجومي، دون تجسيد للفرص المتاحة.

إذ تمكن المحليون من توقيع الهدف الأول، عكس مجريات اللعب بأقدام توري (د 27) الذي استفاد من تمريرة دباري البينية لينفرد بالحارس ويفتتح بوابة التهديف.

هذا الهدف لم يثني من عزيمة "الحمراوة" الذين تمكنوا من التعديل سريعا بواسطة رأسية المدافع بلقروي (د 30).

تواصل اللعب المفتوح من كلا الجانبين، سمح لـ "الوفاق" من التقدم مجددا قُبيل نهاية الشوط الأول عبر الظهير فرحاني (د 42).

وخلال الربع ساعة الأخير من المواجهة "الكلاسيكية"، حسم أشبال المدرب نبيل كوكي اللقاء لصالحهم بفضل ثنائية قندوسي (د 76) و البديل بكرار (د 78).

وبهذا، يؤكد "النسر" السطايفي صحته الجيدة ويعزز مركزه في الطليعة برصيد 27 نقطة، في حين تراجعت المولودية الوهرانية نحو المركز الثامن (18 ن).

وبملعب 20 أوت بالعاصمة، انتزعت شبيبة القبائل الزاد كاملا من صاحب الضيافة نصر حسين داي بهدفين دون رد (2-0)، وخلال أطوار المباراة، أبدى أشبال التقني دونيس لافان، جدية و واقعية في اللعب، تجسدت بهدفي بن شعيرة (د 13) و بن سايح (د 90).

و سجلت "النصرية" أول سقوط بقيادة المدرب الجديد-القديم، بلال دزيري، في رابع خرجة له.

وعلى ضوء هذه النتيجة، قفز "الكناري" إلى مركز الوصافة مؤقتا (21 ن)، في حيت تجمد عداد الفريق العاصمي عند النقطة 13 المرادفة للمركز 13.

وفي غرب البلاد، تألق شبان نادي بارادو في معقل وداد تلمسان بتحقيقهم لفوز مقنع بنتيجة عريضة (4-1)، وقد تداول على تسجيل أهداف "الأتليتيك" كل من بوسيف عبر ثنائية (د 30 و 42)، الأوغندي أوكيلو (د 34)و بن بوعلي (د 63)، ليرتقي الفريق "الأكاديمي" لوسط الترتيب (العاشر، 16 ن).أما "الوداد" فقد توقفت صحوته بعد فوزين متتاليين، ليقبع بالصف الـ15 (11 ن).

واستغل سريع غليزان تذبذب مردود مضيفه نجم مقرة بملعبه ليطيح به (1-0)، ويعود إلى الديار بالنقاط الثلاث، بفضل هدف عواد (د 76)، وهي النتيجة التي سارعت بوضع "السريع" عند المركز الـ12 (14 ن)، في حين يتواجد رفاق المخضرم حاج بوقاش، كأول المهددين بالسقوط (الـ17، 9 ن).

وعلى نفس النهج سار فريق شباب قسنطينة المنتصر بميدان اتحاد بسكرة (1-0)، بفضل هدف بلمسعود (د 62)، ما يسمح لتشكيلة "السنافر" بإحداث القطيعة مع النتائج السلبية والتموقع عند المرتبة الـ 13 (13 ن)، أما فريق عاصمة "الزيبان" تحت قيادة مدربه الجديد عزالدين ايت جودي يواصل التخبط في النتائج السلبية التي القت به الي المؤخرة (الـ16، 10 ن).

وفي الشرق الجزائري، تمكنت جمعية عين مليلة من إيقاف نزيف النقاط إثر سلسلة خمس لقاءات دون انتصار، مستغلة استضافة فريق اتحاد بلعباس "المتذبذب" لتفوز عليه بأقل نتيجة (1-0)، تجسد من ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة بواسطة المهاجم حامية (د 87)، لتتمركز "الجمعية" عند الصف الرابع (20 ن) أما "العباسية" فيقبعون عند الصف الـ17 (9 ن).

وتتواصل هذه الجولة الـ12 غدا الأحد بإجراء مقابلتي : شبيبة سكيكدة - أولمبي المدية (30ر14 سا) و شبيبة الساورة - أهلي برج بوعريريج (00ر15 سا)، بينما أجلت الرابطة مواجهتي: أولمبي الشلف - شباب بلوزداد و اتحاد الجزائر - مولودية الجزائر، إلى تاريخ لاحق، بسبب التزامات المولودية و الشباب بدور المجموعات لرابطة أبطال إفريقيا.