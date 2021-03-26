الداربي العاصمي بين الإتحاد والمولودية ينتهي بدون فائز

إنتهى الداربي العاصمي الذي جمع بين اتحاد الجزائر ومولودية الجزائر يوم الجمعة، بملعب عمر حمادي ببولوغين بالعاصمة، لحساب تسوية رزنامة الجولة 12 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم على وقع التعادل الإيجابي 2-2.

وكان فريق إتحاد الجزائر السباق للتسجيل عن طريق اللاعب حمزة كودري في الدقيقة 4، قبل أن يعدل النتيجة اللاعب عبد النور بلخير في الدقيقة الـ44 من الشوط الأول. وعاد فريق إتحاد الجزائر لتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 55 عن طريق اللاعب زين الدين بلعيد، لكن اللاعب بلخير تمكن مجددا من تعديل النتيجة للمولودية في الدقيقة 79.

وعلى إثر هذه النتيجة يرتقي الإتحاد إلى المرتبة الثامنة برصيد 28 نقطة رفقة شبيبة القبائل، اما المولودية فتحتل الصف 12 برصيد 22 نقطة.

جدير بالذكر، أن المواجهة كانت مبرمجة في السابع فيفري الماضي، لتؤجّل إلى تاريخ لاحق، بطلب من إدارة "العميد" لارتباط الفريق الأخضر والأحمر بمواجهة الزمالك المصري على ميدان الأخير برسم الجولة الأولى لدوري رابطة أبطال إفريقيا.