اتحاد بلعباس: اللاعبون يدخلون في اضراب

دخل لاعبو اتحاد بلعباس في إضراب مفتوح للمطالبة بتسوية مستحقاتهم المالية، حسب ما علم هذا الثلاثاء من النادي الناشط في الرابطة الأولى لكرة القدم.

وقاطع أشبال المدرب ليامين بوغرارة الحصة التدريبية التي كانت مبرمجة مساء يوم الإثنين في خطوة فاجأت أعضاء الطاقمين الفني والطبي الذين كانوا حاضرين بميدان ملعب "24 فبراير 1956" بسيدي بلعباس، وفق نفس المصدر.

وأكد لاعبو تشكيلة الموسم الفارط، الذين قرروا مواصلة تقمص ألوان الفريق، أنهم الأكثر تضررا من تأخر تسوية وضعيتهم المالية باعتبار أنهم لم يتقاضوا أجورهم منذ عدة أشهر.

وكانت إدارة الاتحاد قد وعدت أشبالها بتسوية مستحقاتهم في الفترة المقبلة، لكنها اصطدمت بتأخر دخول الإعانات المالية التي قدمتها بلدية سيدي بلعباس وكذا المجلس الولائي والمقدرة بحوالي 50 مليون دج، فضلا عن عدم تسديد ''نفطال'' بعد للجزء الأول المتفق عليه بموجب العقد التمويلي الذي أبرمته هذه المؤسسة منذ بضعة أسابيع مع إدارة نادي الغرب الجزائري.

ومن المقرر أن يواجه أشبال المدرب بوغرارة غدا الأربعاء مولودية وهران في لقاء ودي، لكن دخولهم في إضراب قد يلغي هذا الموعد التحضيري، كما أشير إليه.

وفضلا عن هذا الإشكال الجديد الذي يواجه مسيري تشكيلة ''المكرة''، فإن هؤلاء لم يتمكنوا بعد من تأهيل لاعبيهم الجدد وعددهم 13 على خلفية عدم تسديدهم لمستحقات لاعبين سابقين لجأوا إلى لجنة المنازعات للحصول على أموالهم، حيث ناهزت تلك الديون ال70 مليون دج، حسب ذات المصدر.

من جهة أخرى، سجلت تشكيلة الاتحاد حالة أولى متعلقة بفيروس كورونا المستجد بعدما أثبتت التحاليل التي أجراها الحارس الجديد للفريق معاشو مع المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة إصابته ب"كوفيد-19"، يؤكد نفس المصدر.