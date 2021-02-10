إسناد مهام المركز الوطني لرخص السياقة إلى المندوبية الوطنية للأمن في الطرقات

في إطار السعي لتحسين السلامة المرورية وتقليل حوادث المرور اٌسندت مهام المركز الوطني لرخص السياقة إلى المندوبية الوطنية للأمن في الطرقات.

وبات الاعتماد على الوسائل التقنية الحديثة وإعادة النظر في منظومة التكوين وامتحانات رخص السياقة أولويات المندوبية الوطنية للأمن في الطرقات بعد توليها لمهام المركز الوطني لرخص السياقة.

وفي هذا الصدد أشار أحمد نايت الحسين المندوب الوطني للأمن في الطرقات إلى انه عند استلام المهام في شهر مارس القادم سيشرع في مشاورات مع جميع الفاعلين في مجال التكوين وامتحانات رخص السياقة لإعادة النظر في منظومة التكوين والامتحانات واللجوء الى الوسائل التقنية في الامتحانات سيما في الجانب النظري.

في السياق كشف نايت الحسين عن الشروع قريبا في اعتماد نظام رخص السياقة بالتنقيط بعد استكمال انجاز البطاقية الوطنية لرخص السياقة.

وأحصت المندوبية الوطنية لأمن الطرق مليون ونصف رخصة سياقة بيومترية على مستوى قاعدة بيانتها على مستوى التراب الوطني.