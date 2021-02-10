تسليم 708 مركبات من علامة مرسيدس- بنز لعدة هيئات ومؤسسات عمومية وخاصة

سلمت الشركة الجزائرية لصناعة السيارات من علامة مرسيديس-بنز لعين بوشقيف (ولاية تيارت) والتابعة لوزارة الدفاع الوطني أمس الأربعاء ، 708 مركبات لفائدة عدة هيئات ومؤسسات عمومية وخاصة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة الجزائرية لصناعة السيارات من علامة مرسيدس-بنز العميد إسماعيل كريكو في كلمة القاها بمناسبة هذه المراسم التي أقيمت بمقر الشركة أنه "تم تسليم 708 مركبات من علامة مرسيدس بنز متعددة المهام و الأنواع من صنفين ج رباعية الدفع وسبرنتر النفعية لمختلف المؤسسات والهيئات العمومية والخاصة حيث تمكنت الشركة من الإستمرار في الإنتاج والتسويق رغم جائحة كورونا".

وأبرز المتحدث ذاته أنه تم "تسليم من خلال هذه الحصة للمديرية المركزية للعتاد بوزارة الدفاع الوطني 312 مركبة وإستلمت المديرية العامة للأمن الوطني 80 مركبة فيما إستلمت ولايات سطيف وغرداية ومعسكر والبليدة ومديرية الصحة والسكان لولاية البيض ما مجموعه 28 مركبة وإستلم الخواص 288 مركبة ".

وقام بتوقيع بروتوكول التسليم والإستلام مدير الشركة الجزائرية لصناعة السيارات من علامة مرسيدس-بنز بالنيابة كريم خروبي وممثلين عن المؤسسات والهيئات المعنية تحت إشراف رئيس مجلس ادارة الشركة العميد اسماعيل كريكرو.

ومن جهته أشار مدير الشركة الجزائرية لصناعة السيارات من علامة مرسيدس-بنز بالنيابة كريم خروبي الى أن" عدد المركبات المنتجة منذ تدشين المصنع سنة 2014 يفوق 14 ألف مركبة من صنف سبرنتر تم تسويق منها اكثر من 12 ألف مركبة كما تم إنتاج 9.500 مركبة تم تسويق منها 8.500".