الجزائر تعرض تجربتها في التعامل مع كورونا امام الدورة ال40 للجنة المرأة العربية

عرضت الجزائر تجربتها في التعامل مع جائحة كورونا أمام لشغال الدورة الاربعين للجنة المرأة العربية مقترحة ادمج المرأة اقتصاديا واجتماعيا حسبما ما اعلنته وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو التي اكدت ايضا دعم الجزائر للعائلات المعوزة اثناء جائحة كورونا.

وقالت وزيرة التضامن على هامش مشاركتها في الدورة الاربعين للجنة المرأة العربية عبر التحاضر عند بعد أن الجزائر اثرت بيان الدورة بجملة من المقترحات على رأسها ادماج المرأة اقتصاديا واجتماعيا، مضيفة أنها عرضت تجربة الجزائر امام هذه الدورة ، مؤكدة في هذا السياق ان الجزائر قدمت مساعدات للعائلات المعوزة وسعت الى ادماج المرأة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي.

المصدر: موقع الاذاعة الجزائرية