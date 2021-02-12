الفاف :إذا لم تتدخل الفيفا سنخضع لتعليمات الوزارة بخصوص إجراء تعديلات على قانون الانتخابات

أكّد الأمين العام للاتحادية الجزائرية لكرة القدم، محمد سعد، اليوم الجمعة، انه في حالة عدم تدخل الاتحادية الدولية للعبة ، فانّ "الفاف" ستخضع للتعليمة الأخيرة لوزارة الشباب و الرياضة ، التي لا تسمح بإجراء تعديلات على قانون الانتخابات إلا بعد عقد الجمعية العامة الانتخابية.

وأوضح الامين العام للاتحادية في تصريح ادلى به للإذاعة الوطنية :" إذا لم تصلنا اي مراسلة من قبل الاتحادية الدولية فيفا ، بخصوص هذا الملف، سنكون مجبرين على تطبيق التعليمة الأخيرة التي اصدرتها وزارة الشباب و الرياضة التي نحترم قراراتها (...) هدفنا الأساسي يبقى يتمثل في عدم تعريض المنتخب الوطني لعقوبات من الهيئة الدولية فيفا ".

وكانت اللجنة الوزارية المشتركة قد اصدرت يوم الثلاثاء بيان لكل الاتحاديات، تؤكد فيه تعديل القوانين الانتخابية والقوانين الأساسية يجب أن يتم بعد انعقاد الجمعيات العامة الانتخابية للعهدة 2021-2024 وذلك في إطار أحكام القانون رقم 13-05 المؤرخ في 23 جويلية 2013 والمتعلق بتنظيم وتطوير الأنشطة البدنية و الرياضية و كذا التنظيمات السارية المفعول.

و في حالة تدخل الاتحادية الدولية في هذه القضية ، لم يستبعد الامين العام للاتحادية عقد لقاء مرئي عن بعد بين الاتحادية الجزائرية و الوزارة و الاتحاد الدولي من اجل محاولة إيجاد حل مناسب "، من اجل التمكن من تعديل قواني الفاف قبل موعد عقد الجمعية العامة الانتخابية ، مثل ما تنص عليه قوانين الفيفا .

و معلوم، أنّ الاتحادية الجزائرية لكرة القدم ، كانت قد شرعت منذ نوفمبر 2019 في مشروع تعديل قوانين الفاف ، تماشيا مع توصيات الاتحادية الدولية (فيفا) التي تهدف إلى سير كل الاتحاديات الوطنية المنضوية تحت لوائها لنفس القوانين .