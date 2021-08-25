الفاف: عودة توفيق قريشي إلى المديرية الفنية الوطنية

عاد المدير الفني الوطني السابق للاتحاد الجزائري لكرة القدم (الفاف)، توفيق قريشي، هذا الأربعاء، إلى المديرية الفنية الوطنية كمسؤول لمديرية التكوين.

في بيان لها، كتبت الفاف على موقعها الرسمي: "جرى تعيين توفيق قريشي، مكوّن الكاف، والمدير الفني الوطني السابق، كمسؤول لمديرية التكوين بالمديرية الفنية الوطنية".

وأضاف البيان أنّ المدير الرياضي السابق لشباب بلوزداد، سيشرع في عمله يوم الأربعاء الفاتح سبتمبر الداخل، علمًا أنّ قريشي قدّم استقالته من منصب المدير الفني الوطني للفاف في شهر أفريل 2017، بعد شهر واحد من انتخاب الرئيس السابق خير الدين زطشي، وجرى تعويض قريشي بفضيل تيكانوين الذي انسحب أشهرًا من بعد.

وفي شهر أوت 2017، عُيّن قريشي مناجيرًا عامًا لشباب بلوزداد (الرابطة الجزائرية الأولى) عند قدوم مجمع مادار، المساهم الأكبر للشباب، قبل أن يتولى مهام المدير الرياضي إلى غاية استقالته في شهر مارس الماضي، ليحل مكانه حسين ياحي.