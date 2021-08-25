الفاف تقرر استئناف النشاطات الرياضية للموسم المقبل مع ضرورة تعميم التلقيح

أعلنت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف) اليوم الأربعاء بأنها أعطت الضوء الأخضر لاستئناف النشاطات الرياضية لكل الأقسام و الأصناف, تحسبا للموسم الكروي (2021-2022), طبقا لتعليمات وزارة الشباب والرياضة.

و أضافت الفاف على موقعها الرسمي أن هذا القرار تم اتخاذه خلال اجتماع المكتب الفدرالي للفاف المنعقد يوم أمس الثلاثاء برئاسة شرف الدين عمارة.

و جاء في بيان الهيئة الكروية :" طبقا لتعليمات وزارة الشباب والرياضة, تقرر استئناف النشاطات الرياضية على مستوى كل الأقسام و الأصناف في الموسم - 2021-2022 .

و بإمكان كل الأندية وفي كل الأقسام استئناف نشاطاتها بالنسبة لكل الأصناف العمرية, مع القيام بتلقيح اللاعبين و أعضاء مختلف الطواقم".

خلال الموسم الكروي, 2020-2021, سمحت الفاف بالتشاور مع السلطات العمومية, لأندية الرابطة المحترفة الأولى و قسم الهواة و ما بين الجهات باستئناف نشاطها.

وأشار نفس المصدر " بالنسبة للاعبين الشبان, يجب انتظار التعليمات و البروتوكولات التي تصدرها وزارة الشباب والرياضة, للقيام بعملية التلقيح لهذه الفئة العمرية".

و تذكر الفاف بأن "اللجوء للتلقيح و قرارات تخفيف الحجر الصحي لا تستثني الاحترام الصارم للقيود الصحية (اختبار الكشف عن الفيروس, التباعد الجسدي, وضع القناع, استعمال المسحوق الكحولي) ضد كوفيد-19.

ويبقى اختبار الكشف عن الفيروس مرهونا بتحسن الوضعية الصحية.