حجز أزيد من 53 كلغ من القنب الهندي و توقيف 7 مشتبه فيهم بالعاصمة

أعلنت مصالح أمن ولاية الجزائر هذا الجمعة عن تمكن وحداتها مؤخرا, من حجز أزيد من 53 كيلوغراما من القنب الهندي وتوقيف سبعة أشخاص مشتبه فيهم.

و أوضحت أن الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية درارية تمكنت، إثر عملية "نوعية" من "حجز 53.500 كلغ من القنب الهندي مع توقيف شخصين في قضية حيازة المخدرات بغرض البيع و النقل و التخزين و التوزيع, في إطار جماعة إجرامية منظمة".

و قد تمت العملية بناء على معلومة مؤكدة وردت إلى فرقة الشرطة القضائية مفادها وجود شخص يحوز على كمية معتبرة من المخدرات على مستوى مقر إقامته و هو بصدد ترويجها, ليتم العثور إثر تفتيش المنزل على الكمية المذكورة من المخدرات.

ومن جهة أخرى تمكنت فرقة الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية لبئر مراد رايس، إثر عمليات متفرقة من وضع حد لجماعة أشرار متكونة من 5 أشخاص مشتبه فيهم تحترف السرقة و ترويج المخدرات مما أسفر عن استرجاع مبلغ مالي قدره "859.0000 دج" و "ضبط قطعتين من القنب الهندي بوزن 9 غرامات".

المصدر:وكالة الأنباء الجزائرية