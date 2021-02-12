وحدات الجيش الصحراوي تنفذ هجمات جديدة ضد مواقع تخندقات جيش الاحتلال المغربي

نفذت وحدات من الجيش الصحراوي هجمات جديدة إستهدفت من خلالها جنود الاحتلال المغربي المتخندقين في مواقع متفرقة من الجدار الرملي وفقا لبيان صادر عن وزارة الدفاع الصحراوية اوردته وكالة الانباء الصحراوية هذا الجمعة.

و جاء في البيان العسكري رقم 93 انه " خلال يومِ الخميس قصف الجيش الصحراوي اربعة مناطق يتواجد بها جنود الجيش الملكي المغربي وهي منطقتي أوديْ أمركبة بقطاع المحبس و سبخة تنوشاد بقطاع المحبس.

بالاصافة الى منطقتي أرارة أشديدة بقطاع الفرسية و ألفيعيين بقطاع الفرسية.

واضاف البيان العسكري انه "خلال نهارِ اليوم الجمعة قصف الجيش الصحراوي مواقع وتخندقات قوات الاحتلال في اربعة مناطق وهي منطقتي ابيرات تنوشاد بقطاع المحبس و أرارة الفرسيك بقطاع المحبس , بالاضافة الى منطقتي أعظيم أم أجلود بقطاع آوسرد و أرارة لحديد بقطاع الفرسية التي قصفت مرتين متتاليتين.

وتتوالى هجمات الجيش الصحراوي مستهدفة معاقل جيش الاحتلال المغربي الذي يتكبد الخسائر كل يوم على طول جدار الذل والعار وفقا لوزارة الدفاع الصحراوية.

المصدر:وكالة الأنباء الجزائرية