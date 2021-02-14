الرئيس تبون يستقبل مسؤولي ثلاثة أحزاب سياسية

14/02/2021 - 15:58

إستقبل رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الأحد بمقر رئاسة الجمهورية، مسؤولي ثلاثة أحزاب سياسية.

ويتعلق الأمر بكل من رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، ورئيس حركة الإصلاح الوطني، فيلالي غويني، إلى جانب وفد من حزب جبهة القوى الاشتراكية يتشكل من الأمين الوطني الأول، يوسف أوشيش، وعضو الهيئة الرئاسية، حكيم بلعسل.

وكان الرئيس تبون قد استقبل أمس السبت على التوالي كلا من رئيس حركة البناء، عبد القادر بن قرينة، رئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد ورئيس جيل جديد، جيلالي سفيان.

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الجزائر, سياسة

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