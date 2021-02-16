اضطرابات في الرحلات الجوية الداخلية باتجاه الجنوب بسبب سوء الأحوال الجوية

اعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية, هذا الثلاثاء, في بيان لها, عن اضطرابات في الرحلات الداخلية من و الى مطارات المدن الجنوبية بسبب سوء الاحوال الجوية.

و جاء في ذات البيان الذي نشرته الشركة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بان هذه الاضطراب "راجع الي سوء الاحوال الجوية الناجمة عن الزوابع الرملية و صعوبة الرؤية".

و كان الديوان الوطني للأرصاد الجوية قد أعلن امس الاثنين في نشرية جوية خاصة عن هبوب رياح قوية بعدد من ولايات جنوب الوطن تستمر إلى غاية الساعة التاسعة من مساء الثلاثاء.

وأشار الديوان في نفس النشرية الى أن الولايات المعنية هي جنوب غرداية, تمنراست أدرار وتندوف, مضيفا أن الرياح قد تتسبب في زوابع رملية.