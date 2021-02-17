خام برنت يتخطى 64 دولارا للبرميل

واصلت أسعار النفط المسار التصاعدي في افتتاح جلسة الأربعاء لتستقر فوق أعلى مستوياتها بأكثر من عام, مدعومة بتعطل كبير للإمدادات في جنوب الولايات المتحدة هذا الأسبوع بسبب عاصفة ثلجية عاتية في تكساس.

وصعدت العقود الآجلة لخام "برنت" صباح اليوم الى 64 دولارا للبرميل مرتفعة بنسبة 1,06 بالمائة مقارنة بجلسة الإغلاق ليوم الثلاثاء.

فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام "غرب تكساس الوسيط" الأمريكي بنسبة 0,85 بالمائة، إلى 60,56 دولار للبرميل, بعد ما تخطت عتبة 60 دولارا يوم الاثنين.

وقال محللون إن أسعار النفط ارتفعت بقوة خلال الشهور الأخيرة، وأدت تعطيلات الإنتاج الناجمة عن العاصفة في تكساس، أكبر ولاية منتجة للنفط في البلاد، إلى الإبقاء على دعم الأسعار.

وتوقع محللون لدى بنك "إيه إن زد" ومجموعة "سيتي غروب" تراجع إنتاج النفط الصخري الأمريكي مليوني برميل يوميا على الأقل.

وتوقعت مجموعة "سيتي" خسارة تراكمية للإنتاج بنحو 16 مليون برميل حتى أوائل مارس المقبل.