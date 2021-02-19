6.5 مليون مواطن شملهم الإعفاء من الضريبة على الدخل

كشف رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، مساء الخميس، أن عملية إعفاء الأجور الاقل من 30 الف دج من الضريبة على الدخل مست ما يقارب 6.5 مليون مواطن.

وأوضح تبون في خطاب للأمة أن "القرار الذي التزمت به في حملتي الانتخابية والمتعلق بعملية إعفاء الاجور الاقل من 30 الف دج من الضريبة على الدخل قد طبق في الميدان ومس ما يقارب 5ر6 مليون مواطن".

وأضاف الرئيس تبون ان هذا الإجراء المتخذ في إطار العديد من الورشات التي تم فتحها منذ بداية عهدته الرئاسية "جاء لفائدة الطبقات الاجتماعية البسيطة وتم تطبيقه رغم الصعوبات المالية وتراجع اسعار النفط والازمة الصحية العالمية".

كما ذكر السيد تبون بقراره النابع من إحساسه ب"معاناة" ذويي الدخل الضعيف وضرورة التكفل الاجتماعي الاحسن "بالجزائريين الذين كانوا محرومين لعدة سنوات" والمتمثل في رفع الاجر الوطني القاعدي المضمون من 18 الف إلى 20 الف.

وشدد في نفس السياق على أن الدولة ستواصل التكفل بأبناء الجزائر وبمحارب المال الفاسد الذي كان يستنزف من خلال تضخيم الفواتير والإستثمار في الخارج.