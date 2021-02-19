الطبقة السياسية : قرارت رئيس الجمهورية شجاعة وتؤشر على إصلاح حقيقي وعميق

رحبت الطبقة السياسية بالقرارت التي اتخذها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في خطابه للأمة هذا الخميس ،واصفة إياها بالشجاعة و الهامة.

وفي هذا الصدد أكد نائب حركة البناء الوطني عبد السلام غريس في تسجيل للقناة الأولى للإذاعة الوطنية، أن مضامين خطاب رئيس الجمهورية "جد إيجابية" وتتضمن "قرارات سياسية هامة تؤشر على إصلاح حقيقي وعميق".

وخصت الحركة بالذكر قرار التوقيع على مرسوم عفو رئاسي لفائدة مجموعة من المعتقلين، والذي اعتبرته "خطوة ايجابية من شأنها بعث السكينة والطمأنينة في قلوب الجزائريين".

من جهته رحب رئيس حزب جيل جديد جيلالي سفيانبقرار العفو الشامل على عدد من سجناء الرأي، و هو ما سيهيئ الأجواء و يعطي نفسا جديدا للتغيير بغرض دخول مرحلة جديدة.

بدوره وصف رئيس حزب التجديد الجزائري كمال بن سالم قرارات رئيس الجمهورية بالشجاعة و التاريخية لأنها ستساهم في بناء جزائر العدل و القانون.

وفي السياق ذاته، اعتبر رئيس حركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني خطاب رئيس الجمهورية مطمئن لكل الجزائريين، لأنه عكس إرادته القوية لاستكمال التزاماته بغرض معالجة مختلف الإختلالات المسجلة.

كما أشادت جبهة المستقبل بـ"القرارات الشجاعة" التي اتخذها الرئيس تبون بمناسبة اليوم الوطني للشهيد والذكرى الثانية للحراك الشعبي, والمتمثلة في حل المجلس الشعبي الوطني والتعديل الحكومي المزمع إجراؤه خلال الساعات القادمة وكذا العفو عن بعض المساجين وتنصيب المرصد الوطني للمجتمع المدني والمجلس الأعلى للشباب.

وترى جبهة المستقبل أن هذه القرارات تعد "دلالة على انطلاقة حقيقية لوضع معالم الجزائر الجديدة".

وكان رئيس الجمهورية قد أعلن في خطاب للأمة هذا الخميس, عن جملة من القرارات الهامة وأخرى سيتم الإعلان عنها مستقبلا في إطار التغيير الجذري الذي طالب به الحراك الشعبي, وذلك من خلال "حلول مؤسساتية ودائمة".

المصدر: الإذاعة الجزائرية