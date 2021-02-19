سحب قرعة كأس الكونفدرالية الإفريقية الاثنين المقبل

ستقام عملية سحب القرعة الخاصة بمرحلة المجموعات من كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم يوم الاثنين القادم بالقاهرة ابتداء من الساعة 00ر14 (بتوقيت الجزائر)، حسب ما أفادت به الهيئة الكروية القارية عبر موقعها الرسمي على شبكة الأنترنت.

ومعلوم ان مرحلة الذهاب من الدور التمهيدي الثاني "مكرر" قد جرت يومي 13 و 14 فبراير، فيما ستقام مقابلات العودة غدا السبت و بعد غد الأحد.وتتأهل الفرق الفائزة في هذه المرحلة الأخيرة من الدور التمهيدي إلى مرحلة المجموعات.

و باستثناء نهضة بركان المغربي (حامل اللقب) المتأهل مباشرة إلى مرحلة المجموعات للدورة الحالية، فإن 15 فريقا ما زالوا في سباق التأهل للمجموعات الأربع التي تضم كل واحدة منها أربعة فرق.

تجدر الاشارة ان الجزائر ممثلة في هذه المنافسة القارية بكل من وفاق سطيف و شبيبة القبائل.

و في المرحلة الاولى من الدور التمهيدي الثاني "مكرر"، عاد وفاق سطيف بفوز ثمين من غانا على حساب اشانتي كوتوكو (2-1)، فيما انهزم فريق شبيبة القبائل بباماكو امام الملعب المالي (2-1).

وفيما يلي رزنامة مرحلة المجموعات من كأس الكونفدرالية الإفريقية :

- الجولة الأولى : 10 مارس

- الجولة الثانية : 17 مارس

- الجولة الثالثة : 4 افريل

- الجولة الرابعة : 11 افريل

- الجولة الخامسة : 21 افريل

- الجولة السادسة : 28 افريل

الدور ربع النهائي :

- 16 مايو (الذهاب) - 23 ماي (الإياب)

الدور نصف النهائي :

- 20 جوان (الذهاب) – 27 جوان (الإياب)

الدور النهائي :

- 10 جويلية (مباراة واحدة).