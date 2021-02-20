وفيات كورونا في إفريقيا تتخطى 100 ألف حالة

ذكر المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن الوفيات الناجمة عن الإصابة بمرض فيروس كورونا الجديد كوفيد-19وصلت إلى 100294 حالة حتى هذا الجمعة.

وأوضح المركز أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالمرض في القارة وصلت إلى 3796354 حالة.

وسجلت جنوب إفريقيا أكبر عدد من الوفيات الناجمة عن الإصابة بالمرض في إفريقيا وهو 48708، تليها مصر بـ10201 حالة والمغرب بعدد 8524 حالة.

وذكر المركز أنه سجل إجمالي 3346404 حالات شفاء من المرض عبر القارة حتى الآن.

و قال المركز الافريقي ان منطقة الجنوب الإفريقي أكثر المناطق الإفريقية تضررا من الجائحة العالمية، فيما يخص حالات الإصابة تليها منطقة شمال إفريقيا.

المصدر:وكالة الأنباء الجزائرية