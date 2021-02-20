أطباء للإذاعة :الإستشفاء المنزلي ساهم في الحد من انتشار جائحة كورونا

أكد أطباء ومهنيون أن اللجوء إلى الاستشفاء المنزلي خلال جائحة كورونا ساهم في تخفيض الضغط على المستشفيات ومصالح الصحية الجوارية وتفادي انتقال العدوى بين المواطنين.

في هذا الصدد أبرز مدير الشركة التطوعية الناشطة في هذا المجال حمود سيد أحمد في تصريح للقناة الإذاعية الأولى هذا السبت أن شركته قدمت 14ألف تدخل مجاني عبر مختلف ولايات الوطن بهدف الحد من انتشار عدوى كوفيد 19 مؤكدا في السياق ذاته أن المبادرات التطوعية التي تقدم المساعدات للمرضى بالتنقل إلى إقامتهم لإجراء الفحوصات كان لها الأثر الإيجابي في الحد من إنتقال العدوى وتخفيف الضغط على المستشفيات ومراز الصحة الجوارية .

وبالمقابل أكد المختص في أمراض السكري والغدد الدكتورعبد الرحيم بونقطة أن الطبيب المتنقل لا يعوض الطبيب المختص خاصة في تشخيص بعض الأمراض المزمنة التي تستوجب تشخيص في العيادة أو المستشفى.

و استحسن المواطنون العملية خصوصا في الوضع الراهن المتسم بانتشار الجائحة حيث يلعب الفحص المنزلي دورا فعلا في كبح تفشي العدوى ويساهم في تخفيف الازدحام في المستشفيات و المرافق الصحية.

المصدر:الإذاعة الجزائرية