الرئيس تبون يتلقى مكالمة هاتفية من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون

20/02/2021 - 15:57

تلقى رئيس الجمهوريةعبد المجيد تبون هذا السبت مكالمة هاتفية من رئيس الجمهورية الفرنسية  إيمانويل ماكرون، استعرضا من خلالها آفاق تطوير العلاقات الثنائية.
 و حسب بيان لرئاسة الجمهورية اتفق الرئيسان خلال هذا الاتصال الهاتفي على مواصلة التنسيق بينهما لدفع وتيرة التعاون بين البلدين في عديد المجالات، وتقريب وجهات النظر حول بعض الملفات.

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