الرئيس تبون يتلقى مكالمة هاتفية من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون

تلقى رئيس الجمهوريةعبد المجيد تبون هذا السبت مكالمة هاتفية من رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون، استعرضا من خلالها آفاق تطوير العلاقات الثنائية.

و حسب بيان لرئاسة الجمهورية اتفق الرئيسان خلال هذا الاتصال الهاتفي على مواصلة التنسيق بينهما لدفع وتيرة التعاون بين البلدين في عديد المجالات، وتقريب وجهات النظر حول بعض الملفات.