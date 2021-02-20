الرئيس تبون يتلقى مكالمة هاتفية من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون

20/02/2021 - 15:57
الجزائر
تلقى رئيس الجمهوريةعبد المجيد تبون هذا السبت مكالمة هاتفية من رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون، استعرضا من خلالها آفاق تطوير العلاقات الثنائية.
تلقى رئيس الجمهوريةعبد المجيد تبون هذا السبت مكالمة هاتفية من رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون، استعرضا من خلالها آفاق تطوير العلاقات الثنائية.
و حسب بيان لرئاسة الجمهورية اتفق الرئيسان خلال هذا الاتصال الهاتفي على مواصلة التنسيق بينهما لدفع وتيرة التعاون بين البلدين في عديد المجالات، وتقريب وجهات النظر حول بعض الملفات.