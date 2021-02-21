اضطرابات في الرحلات الداخلية باتجاه الجنوب بسبب الزوابع الرملية

أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، هذا الأحد، في بيان لها، عن اضطرابات في برنامج الرحلات الداخلية من وإلى المدن الجنوبية بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأوضح البيان الذي نشرته الشركة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بأن "شركة الخطوط الجوية الجزائرية تعلن عن اضطراب في برنامج الرحلات الداخلية من وإلى مطارات الجنوب بسبب سوء الأحوال الجوية بهذه المطارات (زوابع رملية وصعوبة الرؤية)، وهذا إلى غاية تحسن الظروف الجوية".

وكان الديوان الوطني للأرصاد الجوية قد أعلن هذا الأحد في نشرية جوية خاصة، تعدل وتعوض النشرية الخاصة السابقة ليوم السبت، عن هبوب رياح قوية في شكل زوابع بعدد من ولايات الوسط والساحل والجنوب، تقلل من الرؤية محليا بسبب حبات الرمل والغبار المتناثرة.

وتخص هذه النشرية التي تمتد من الأحد على الساعة السادسة مساء إلى يوم الاثنين على الساعة الثانية عشر زوالا بمستوى يقظة برتقالي، الولايات التالية بشار وأدرار والنعامة والبيض وسيدي بلعباس ومعسكر وسعيدة وتيارت والأغواط والجلفة والمسيلة وعين الدفلى والمدية وتيسمسيلت والبليدة والبويرة وبرج بوعريريج وتيبازة والجزائر العاصمة وبومرداس وتيزي وزو وبجاية. كما تخص النشرية أيضا كل من ولايات بسكرة وباتنة وخنشلة (جنوبا) وتبسة (جنوبا) والوادي.