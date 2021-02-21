كأس الكاف: شبيبة القبائل تتأهل إلى دور المجموعات

21/02/2021 - 17:48

ظفرت شبيبة القبائل بتأشيرة التأهل لدور المجموعات من منافسة كأس الإتحاد الإفريقي، بعد أن تجاوزت هذا الأحد عقبة الملعب المالي بنتيجة 1-0 بمناسبة إياب الدور السادس عشر "مكرر" للمنافسة.

ولم يجد أشبال المدرب الفرنسي دونيس لافان صعوبات لحسم المواجهة لصالحهم بفضل الهدف الذي سجله اللاعب  بدرالدين سوياد في الدقيقة 4. يذكر أن شبيبة القبائل، انهزم في مباراة الذهاب بنتيجة 2-1، أمام الملعب المالي.

وسيتعرف فريق الشبيبة على منافسه بعد إجراء عملية القرعة المقررة يوم الاثنين بمقر الكاف بالقاهرة يمصر.

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