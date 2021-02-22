الرئيس تبون يجري تعديلا على الحكومة ويبقي على جراد في منصب الوزير الأول

وقع السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، هذا الأحد مرسوما رئاسيا يتضمن تعديلا في الحكومة وأبقي على السيد عبد العزيز جراد في منصب الوزير الأول، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وبمقتضى هذا المرسوم، عين رئيس الجمهورية السيدات والسادة الآتية أسماؤهم :

السيد عبد العزيز جراد: وزيرا أولا

السيد صبري بوقدوم : وزيرا للشؤون الخارجية

السيد كمال بلجود : وزيرا للداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية

السيد بلقاسم زغماتي : وزيرا للعدل، حافظا للأختام

السيد أيمن بن عبد الرحمان: وزيرا للمالية

السيد محمد عرقاب : وزيرا للطاقة والمناجم

السيد شمس الدين شيتور: وزيرا للإنتقال الطاقوي والطاقات المتجددة

السيد الطيب زيتوني : وزيرا للمجاهدين وذوي الحقوق

السيد يوسف بلمهدي : وزيرا للشؤون الدينية والأوقاف

السيد محمد أوجاوت : وزيرا للتربية الوطنية

السيد عبد الباقي بن زيان : وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي

السيدة هيام بن فريحة : وزيرة للتكوين والتعليم المهنيين

السيدة مليكة بن دودة: وزيرة للثقافة والفنون

السيد سيد علي خالدي: وزيرا للشباب والرياضة

السيد حسين شرحبيل : وزيرا للرقمنة والإحصائيات

السيد إبراهيم بومزار : وزيرا للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية

السيدة كوثر كريكو : وزيرة للتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة

السيد محمد باشا : وزيرا للصناعة

السيد عبد الحميد حمداني: وزيرا للفلاحة والتنمية الريفية

السيد طارق بلعريبي : وزيرا للسكن والعمران والمدينة

السيد كمال رزيق : وزيرا للتجارة

السيد عمار بلحيمر : وزيرا للإتصال، ناطقا رسميا للحكومة

السيد كمال ناصري : وزيرا للأشغال العمومية والنقل

السيد مصطفى كمال ميهوبي: وزيرا للموارد المائية

السيد محمد علي بوغازي: وزيرا للسياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي

السيد عبد الرحمان بن بوزيد : وزيرا للصحة والسكان وإصلاح المستشفيات

السيد الهاشمي جعبوب: وزيرا للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي

السيدة بسمة أزوار : وزيرة للعلاقات مع البرلمان

السيدة دليلة بوجمعة : وزيرة للبيئة

السيد سيد أحمد فروخي: وزيرا للصيد البحري والمنتجات الصيدية

السيد عبد الرحمان لطفي جمال بن باحمد : وزيرا للصناعة الصيدلانية

السيد نسيم ضيافات : وزيرا منتدبا لدى الوزير الأول مكلفا بالمؤسسات الصغيرة

السيد ياسين المهدي وليد: وزيرا منتدبا لدى الوزير الأول مكلفا باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة

السيد إسماعيل مصباح: كاتبا للدولة لدى وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، مكلفا بإصلاح المستشفيات

السيدة سليمة سواكري: كاتبة للدولة لدى وزير الشباب والرياضة مكلفة برياضة النخبة

السيد يحيى بوخاري : أمينا عاما للحكومة.

وبموجب هذا التعديل الحكومي، قرر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، قلص من عدد الدوائر الوزارية مع "التركيز على الفعالية في الميدان بإقحام كفاءات جديدة"، حسب ما جاء في بيان لرئاسة الجمهورية.

وبموجب هذا التعديل الحكومي الذي مس أساسا القطاعات الاقتصادية، تقلص عدد الدوائر الوزارية من 39 حقيبة في الحكومة الأولى التي عينها رئيس الجمهورية في 2 جانفي2020، إلى 34 حقيبة وزارية، حيث تم دمج قطاعات وزارية وإلغاء بعض الدوائر.

وفي هذا الإطار، تم دمج وزارتي الطاقة والمناجم وتكليف محمد عرقاب بتسيير القطاع، خلفا لعبد المجيد عطار الذي سير وزارة الطاقة منذ شهر جوان 2020.

كما عين الرئيس تبون محمد باشا وزيرا للصناعة، خلفا لفرحات آيت علي براهم، وأوكل قطاع الرقمنة والإحصائيات لحسين شرحبيل، خلفا لمنير خالد براح.

وعين المدير العام السابق لوكالة "عدل" طارق بلعريبي، وزيرا للسكن والعمران والمدينة، خلفا لكمال ناصري الذي تسلم مهامه في الوزارة في جانفي 2020، وتم تعيين ناصري وزيرا للأشغال العمومية والنقل، خلفا لفاروق شيالي.

وأوكل قطاع الموارد المائية لمصطفى كمال ميهوبي، خلفا لأرزقي براقي.

وتم تعيين محمد علي بوغازي وزيرا للسياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي، خلفا لمحمد حميدو، وتعيين دليلة بوجمعة وزيرة للبيئة خلفا لنصيرة بن حراث .

وإلى ذلك، قرر رئيس الجمهورية إلغاء الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة الصحراوية وكتابة الدولة المكلفة بالصناعة السينماتوغرافية اللتان كان يسيرهما على التوالي، كل من السيدين حمزة آل سيد الشيخ وبشير يوسف سحايري.

وبموجب هذا التعديل، غادر الحكومة 7 وزراء ووزيرين منتدبين وكاتب دولة، وهم عبد المجيد عطار، فرحات آيت علي براهم، منير خالد براح، فاروق شيالي، أرزقي براقي، محمد حميدو ونصيرة بن حراث ، والوزيرين المنتدبين عيسى بكاي وحمزة آل سيد الشيخ بالإضافة إلى كاتب الدولة بشير يوسف سحايري.