رابطة أبطال إفريقيا: مولودية الجزائر من أجل تأكيد طموحاتها أمام الترجي التونسي

تستضيف مولودية الجزائر منافسها الترجي الرياضي التونسي هذا الثلاثاء بداية من الساعة 20:00، بملعب 5 جويلية الأولمبي بالعاصمة، بنية تأكيد طموحاتها في منافسة رابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم، بمناسبة الجولة الثانية للمجموعة الرابعة.

وسيعمل "العميد"، الذي نجح في فرض التعادل السلبي 0-0، خارج قواعده على الزمالك المصري، نائب بطل إفريقيا، وذلك خلال الجولة الأولى، سيعمل جاهدا على تحقيق الفوز لتثمين نقطة التعادل العائد بها من القاهرة، وضمان مركز الصدارة على الأقل عقب الجولة الثانية.

من جهته، تنقل الترجي التونسي، إلى الجزائر العاصمة لتأكيد صفة المرشح الأول للمجموعة، خاصة بعد الفوز الصعب المحقق بملعب رادس على نادي تونغيث السنغالي بنتيجة 2-1.

وسيتوخى حامل اللقب القاري أربع مرات، الذي يضم في صفوفه خمسة لاعبين جزائريين، الحذر من "العميد" رغم أنه قادر على خلق عدة مشاكل للاعبي المدرب عبد القادر عمراني والعودة إلى تونس بكامل الزاد.

بالنسبة للتعداد، ستستغني المولودية عن لاعبين اثنين ويتعلق الأمر بصانع الألعاب عبد الرحمن بورديم ولاعب الوسط الهجومي، بلال بن علجية، اللذين يشكوان من الإصابة.

نفس الشيء بالنسبة للترجي الذي سيفتقد خدمات أربعة لاعبين وهم الحارس الدولي معز بن شريفية المصاب بفيروس بكورونا، وزميله الحارس رامي جريدي والمدافع الجزائري محمد أمين توقاي ولاعب الوسط الهجومي، رائد فداع الذين يعانون من إصابات مختلفة.

وسيدير هذه المواجهة، طاقم تحكيم مغربي يقوده رضوان جياج، بمساعدة مواطنيه لحسن أزقاو ومصطفى أكرداد.

أما اللقاء الثاني للمجموعة الرابعة، المبرمج اليوم بداية من الساعة الخامسة مساء فسيسعى خلاله الزمالك المصري في تحقيق نتيجة إيجابية أمام تونغيت، الذي يشارك للمرة الأولى في مرحلة المجموعات، لاسيما بعدما أصاب الفريق الأبيض جماهيره بالإحباط عقب إخفاقه في الفوز على المولودية بالجولة الأولى.

ويطمح الزمالك، الذي فاز بالبطولة خمس مرات كان آخرها عام 2002، للاستفادة من تفوقه في القدرات الفنية والمادية على منافسه السنغالي، كما يعول أيضا على خبرة لاعبيه في البطولات القارية والتي يفتقدها فريق تونغيت.