تسجيل 185اصابة جديدة بفيوس كوفيد19وشفاء 157 وثلاث وفيات

كشف الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار، هذا الثلاثاء عن تسجيل 185 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و 3 وفيات في الجزائر خلال ال24 ساعة الأخيرة، فيما تماثل 157 مريضا للشفاء .

وخلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لعرض تطور الوضعية الوبائية لفيروس كورونا، أوضح فورار أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 112.279 شخص من بينها 185 حالة جديدة (أي بنسبة تقدر بـ 0,4 حالة لكل 100 ألف نسمة), بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 77.382 شخص والعدد الإجمالي للوفيات 2967 حالة.

وحسب الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، يتواجد حاليا 19 مريضا في العناية المركزة.

وأضاف فورار أن 24 ولاية سجلت أقل من 9 حالات و 20 ولاية لم تسجل بها أي حالة, فيما سجلت 4 ولايات أخرى ازيد من 10 حالات .

وأكد بالمناسبة أن الوضعية الحالية للوباء تستدعي من المواطنين اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، داعيا إياهم إلى الامتثال لقواعد الحجر الصحي والارتداء الإلزامي للقناع الواقي.