مولودية الجزائر تتعادل أمام الترجي التونسي (1-1)

تعادل فريق مولودية الجزائر أمام الضيف، الترجي الرياضي التونسي، بنتيجة (1-1) الشوط الاول (1-0) سهرة اليوم الثلاثاء بملعب 5 جويلية بالعاصمة، لحساب الجولة الثانية عن المجموعة الرابعة من منافسة رابطة ابطال افريقيا لكرة القدم.وسجل هدفي اللقاء كل من بلال بن ساحة، لفائدة المولودية في الدقيقة (26) و عبد الرؤوف بن غيث لصالح الترجي في الدقيقة (59).

وعلى إثر هذه النتيجة يحتل "العميد" المركز الثاني بنقطتين، في حين يتصدر الترجي هذه المجموعة بأربع نقاط.

وعن نفس الجولة تعادل الزمالك المصري أمام مضيفه تونغيث السينغالي دون أهداف.

ويحتل الزمالك المرتبة الثالثة برصيد نقطتين، في الوقت الذي يتذيل فيه النادي السينغالي المجموعة بنقطة وحيدة.

وفي الجولة الثالثة، تتنقل المولودية الى السينغال لمواجهة تونغيث، يوم الجمعة 5 مارس القادم، فيما يستقبل الترجي تشكيلة الزمالك، في نفس اليوم.

وكان ممثل الجزائر قد عاد بالتعادل في الجولة الاولى من مصر امام الزمالك (0-0)، في حين فاز الترجي على تونغيت بواقع (2-1).