الرئيس تبون يدعو الاتحاد العام للعمال الجزائريين "للانخراط" في مسعى تقوية الجبهة الاجتماعية

دعا رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, هذا الأربعاء الإتحاد العام للعمال الجزائريين "للانخراط" في مسعى تقوية الجبهة الاجتماعية وتحصينها من محاولات الاستغلال المريب للأوضاع الاقتصادية الصعبة.

وقال الرئيس تبون في رسالة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 65 لتأسيس الإتحاد العام للعمال الجزائريين والذكرى الـ 50 لتأميم المحروقات: "إن منظمة الاتحاد العام للعمال الجزائريين العتيدة بتقاليدها النضالية العريقة مدعوة في هذه الظروف الخاصة المتميزة بوضع اقتصادي صعب وتفشي وباء كوفيد-19, وانعكاسات ذلك على الحالة الاجتماعية لفئات واسعة من العمال, مدعوة كما عهدناها للانخراط في مسعى تقوية الجبهة الاجتماعية وتحصينها من محاولات الاستغلال المريب لهذه الأوضاع, بزرع الشكوك وإثارة البلبلة".

وأضاف رئيس الجمهورية: "إننا لعازمون على تسريع وتيرة معالجة الآثار الاجتماعية, والتكفل تدريجيا بأخواتنا وإخواننا المتضررين من العمال والعاملات, بالسهر الدائم على متابعة تنفيذ السلطات العمومية للبرامج المسطرة والقرارات المتخذة في هذا الشأن".