الاتحاد العام للعمال الجزائريين..أكثر من ستة عقود من النضالات

تمر اليوم 65 سنة على تأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين حتى يكون سندا للثوار إبان حرب التحرير المجيدة ضد الاحتلال الفرنسي ثم مساهما في معركة البناء والتشييد بعد الاستقلال.

يقول أستاذ التاريخ بالمركز الجامعي بتيبازة دحمان تواتي إن الثورة التحريرية بعد أن توسعت وتنظمت فكر قادة الثورة في مؤتمر الصومام في انشاء تنظيمات نقابية ممثلة في الاتحاد العام للعمال الجزائريين ليدخل بذلك معركة مواجهة الاستعمار على الصعيد الاقتصادي.

وبحسب القيادي بالاتحاد العام للعمال الجزائريين فرحات شابخ فإن اغتيال عيسات ايدير الذي يعد مؤسس الاتحاد النقابي من طرف الاستعمار الفرنسي شكل منعرجا حاسما في تدويل القضية الجزائرية بعد فترة وجيزة.

وأشار إلى أن اغتيال الشهيد عيسات ايدير كان سببا في تدخل النقابات العالمية لإلقاء الضوء على ما يجري في الجزائر من انتهاكات لحقوق الانسان.

بعد الاستقلال قرر الرئيس الراحل هواري بومدين ربط تاريخ الاتحاد العام للعمال الجزائريين بذكرى تأميم المحروقات.

وفي هذا الصدد يقول المؤرخ دحمان تواتي إن الرئيس هواري بومدين قرر بعد الاستقلال تأسيس بنية صناعية ثقيلة في اطار تنمية جهوية وبنى اقتصاد اجتماعي يوفر الكرامة للجزائريين.