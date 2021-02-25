وصول الشحنة الأولى من لقاح سينوفارم الصيني المضاد لكوفيد-19 الى الجزائر

25/02/2021 - 23:14

 تم بمطار بوفاريك العسكري (ولاية البليدة) مساء هذا الاربعاء استلام 200 ألف (200.000) جرعة لقاح مضاد لكوفيد-19 "سينوفارم" قادمة من جمهورية الصين الشعبية للجزائر.
و قد حضر عملية الاستلام كل من وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر ، ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمان بن بوزيد و سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الجزائر لي ليان خه.

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