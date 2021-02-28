رئيس الجمهورية يأمر بتسريع الجهود لإدخال مصنع الزيوت بجيجل مرحلة الإنتاج

أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال ترأسه لمجلس الوزراء اليوم الأحد، بتسريع الجهود لإدخال مصنع جيجل لإنتاج الزيت الغذائي في مرحلة الإنتاج.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية، أن الرئيس تبون "كلف وزير التجارة بإيجاد حل فوري للشروع في نقل ملكية مصنع جيجل لإنتاج الزيت الغذائي بعد صدور الأحكام القضائية النهائية ضد مالكيه السابقين، والعمل بسرعة قصوى لإدخاله مرحلة الإنتاج".

وفي توجيهاته الخاصة بقطاع التجارة، أمر الرئيس كذلك "بتفعيل حقيقي لإجراءات قانون المنافسة المانع للاحتكار والندرة".

كما وجه تعليمات بضرورة مراجعة آليات دعم الأعلاف وتغذية الأنعام بهدف توجيهها بشكل رشيد نحو تعزيز الإنتاج الوطني وتقليص فاتورة الواردات بما يضمن استقرار أسعار اللحوم في السوق الوطني، مع التشديد على ضرورة محاربة ظاهرة المضاربة.

وفي نفس الإطار، أمر رئيس الجمهورية بإشراك الموالين في زيادة إنتاج اللحوم وتقليص كلفة الاستيراد، بالتزام الدولة بدعم الأعلاف وتشجيعهم، حسب البيان.