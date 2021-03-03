وزارة الدفاع الوطني : إحباط مخطط إرهابي وتفكيك قـنبـلة تقليدية الصنـع بالعاصمة

تمكنت المصالح الأمنية لوزارة الدفاع الوطني من إحباط تفجير إرهابي بالعاصمة أمس الثلاثاء حسبما أعلنه بيان لوزارة الدفاع الوطني هذا الأبعاء.

وجاء في البيان الذي تلقى موقع الإذاعة الجزائرية نسخة منه أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وباستغلال المعلومات تمكنت المصالح الأمنية لوزارة الدفاع الوطني، خلال هذا الأسبوع من تفكيك شبكة متكونة من ثلاثة (03) عناصر دعم لجماعة إرهابية تنشط بجبال تيبازة ، حيث تبين بعد التحقيقات أن أحد الموقوفين من هذه الشبكة قام بنقل قنبلة تقليدية الصنع ووضعها في مكان محدد بضواحي بلدية الكاليتوس بالجزائالعاصم".

"هذه القنبلة – يضيف البيان- والتي كانت موجهة للاستعمال في عملية إجرامية بالجزائر العاصمة تم تحديد مكانها وتفكيكها، يوم أمس 02 مارس ، من طرف فرقة تدخل مختصة للجيش الشعبي الوطني".

المصدر : موقع الاذاعة الجزائرية