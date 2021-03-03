الرئيس تبون يستقبل رؤساء ثلاثة أحزاب سياسية

استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الأربعاء بمقر رئاسة الجمهورية، رؤساء ثلاثة أحزاب سياسية، وذلك في إطار المشاورات التي يجريها مع قادة الأحزاب السياسية، حسب ما افاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان : "استقبل رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم، بمقر رئاسة الجمهورية، كلا من السيد الطاهر بن بعيبش، رئيس حزب الفجر الجديد، السيد لمين عصماني، رئيس حزب صوت الشعب، السيد جمال بن عبد السلام، رئيس جبهة الجزائر الجديدة، وذلك في إطار المشاورات التي يجريها مع قادة الأحزاب السياسية".