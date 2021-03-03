الرئيس تبون يستقبل رؤساء ثلاثة أحزاب سياسية

03/03/2021 - 15:58

استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون،  الأربعاء بمقر رئاسة الجمهورية، رؤساء ثلاثة أحزاب سياسية، وذلك في إطار  المشاورات التي يجريها مع قادة الأحزاب السياسية، حسب ما افاد به بيان لرئاسة  الجمهورية.

وجاء في البيان : "استقبل رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم،  بمقر رئاسة الجمهورية، كلا من السيد الطاهر بن بعيبش، رئيس حزب الفجر الجديد،  السيد لمين عصماني، رئيس حزب صوت الشعب، السيد جمال بن عبد السلام، رئيس جبهة  الجزائر الجديدة، وذلك في إطار المشاورات التي يجريها مع قادة الأحزاب  السياسية".

وسوم:

الجزائر, سياسة

طالع ايضاً

الرئيس تبون يتطرق إلى مسائل سياسية وإستراتيجية هامة في لقائه مع ممثلي وسائل الإعلام...
رئيس الجمهورية يجري مقابلة صحفية مع ممثلي بعض وسائل الإعلام الوطنية تبث سهرة اليوم
رئيس الجمهورية يأمر بتسريع الجهود لإدخال مصنع الزيوت بجيجل مرحلة الإنتاج
الرئيس تبون يأمر باستحداث وسيلة لمراقبة مدى تنفيذ قرارات الحكومة