توقيع اتفاقية بين سوناطراك و الوكالة الوطنية لدعم و تطوير المقاولاتية

وقعت المؤسسة الوطنية للمحروقات سوناطراك اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، على اتفاقية مع الوكالة الوطنية لدعم و تطوير المقاولاتية، تتعلق بتطوير المؤسسات المصغرة من خلال منحها مشاريع تندرج في اطار مجالات نشاط سوناطراك او فروعها.

و قد وقع الاتفاقية كل من الرئيس المدير العام لسوناطراك توفيق حكار، و المدير العام للوكالة الوطنية لدعم و تطوير المقاولاتية، محمد الشريف بوزيان.

و جرى حفل التوقيع الذي نظم بمقر شركة سوناطراك، بحضور وزير الطاقة و المناجم محمد عرقاب والوزير المنتدب لدى الوزير الاول مكلف بالمؤسسات المصغرة نسيم ضيافات.

في هذا الصدد اوضح عرقاب ان التوقيع على هذه الاتفاقية سيسمح بارساء الاطار الضروري لتسهيل مشاركة المؤسسات المصغرة في تطوير مشاريع مجمع سوناطراك في مختلف مجالات المحروقات داعيا الى تنفيذ الاتفاقية "في اسرع وقت".

و اضاف انها كذلك فرصة للشباب المقاول "لاكتساب الخبرة اللازمة" و "التحكم في التقنيات المتطورة التي تجعل منهم القوة الضاربة للجزائر في قطاع المحروقات".

من جانبه اشار السيد ضيافات الى ان هذه الاتفاقية تختلف عن السابقة لكون سوناطراك و جميع فروعها تعتبر من "اهم" المؤسسات الجزائرية.

و تمثل هذه الاتفاقية -كما قال- الاطار القانوني الذي يسمح للمؤسسات المصغرة بالاستفادة من الصفقات التي تمنح لهم عبر دفاتر شروط في مختلف مجالات نشاط سوناطراك وفروعها.

و بفضلها -يضيف ذات الوزير- فان الشباب الذين يتطلعون للعمل في سوناطراك، سيصبحون رؤساء مؤسسات يقومون بالمناولة مع هذا المجمع، موضحا ان هذه الاتفاقية ستسهم في انشاء نسيج من المؤسسات المصغرة و المؤسسات الناشئة في ميدان المحروقات.

كما دعا ضيافات الى انشاء الية لمراقبة و متابعة تلك المؤسسات المصغرة من خلال توجيه تمويل الشباب و انشاء مؤسسات حسب احتياجات سوناطراك من اجل اعطاء قيمة مضافة.

من جانبه اعتبر حكار ان توقيع هذه الاتفاقية يندرج في اطار سياسة سوناطراك "في دعم المضمون المحلي و تشجيع المؤسسات المصغرة الجزائرية" للمشاركة في تطوير النسيج الاقتصادي و الصناعي للبلاد.

كما تهدف -حسب رايه- الى فتح صفقات و مشاريع مجمع سوناطراك لفائدة تلك المؤسسات المصغرة بغية البحث عن هيئات جديدة قادرة على اعطاء ديناميكية جديدة لانجاز مشاريع سوناطراك.

و تابع الرئيس المدير العام للمجمع البترولي ان سوناطراك و اطاراتها سيضعون "خبرتهم في خدمة المؤسسات المصغرة" و تمكينهم من المرافقة في مجال المحروقات التي "تتطلب مستوى رفيع من المهارات".

اما السيد بوزيان فقد وصف توقيع هذه الاتفاقية "بالموعد التاريخي" لكون شركة "عملاقة" مثل سوناطراك قد فتحت ابوابها للمؤسسات المصغرة من خلال السماح لها بالحصول على دفاتر اعباء مشاريعها".

كما تطرق الى الجانب المتعلق بالمرافقة الذي يقوم مجمع سوناطراك بتحسينه من خلال "لعب دوره كمؤسسة مواطنة" عبر دعمها للشباب المقاول و جعلهم يستفيدون من خبرته.

للتذكير ان لجنة متساوية الاعضاء ستنصب خلال 30 يوما كأقصى تقدير بعد التوقيع على هذه الاتفاقية بهدف متابعة عملية تنفيذ و تجسيد بنودها.