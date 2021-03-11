كأس الكونفدرالية الإفريقية: بداية موفقة لشبيبة القبائل ووفاق سطيف يكتفي بالتعادل

حققت شبيبة القبائل بداية موفقة في دور المجموعات لكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم عقب فوزها اليوم الأربعاء في الجولة الأولى، أمام كوتون سبور الكاميروني بنتيجة 1-0 (الشوط الأول: 0-0)، بينما اكتفى وفاق سطيف بالتعادل (0-0) أمام أورلاندو بيراتس من جنوب افريقيا (0-0).

لحساب المجموعة الثانية، حققت شبيبة القبائل بتيزي وزو الفوز في النفس الأخير من عمر اللقاء أمام كوتون سبور بفضل اللاعب بدر الدين سوياد (د88). أما اللقاء الثاني عن نفس الجولة، فقد فاز فريق نهضة بركان من المغرب أمام الضيف نابسا ستارز من زامبيا بنتيجة 2-0.

خلال الجولة الثانية عن نفس المجموعة المبرمجة في ال17 من شهر مارس، يستقبل كوتون سبور منافسه المغربي، فريق نهضة بركان، بينما تحط شبيبة القبائل الرحال بزامبيا لمواجهة نابسا ستارز.

أما الوفاق السطايفي المتواجد في المجموعة الأولى، فقد اكتفى بنقطة التعادل (0-0)، بينما فاز إينييمبا النيجيري أمام ضيفه الليبي، أهلي بنغازي (2-1) في لقاء جرت وقائعه في وقت سابق من نهار اليوم.

ومعلوم أن الوفاق استقبل ''استثنائيا'' منافسه بالملعب الدولي لأكرا (غانا) بسبب مخاطر العدوى بالسلالة المتحورة لفيروس كورونا، حيث تعرف جنوب إفريقيا حاليا موجة ثانية من الجائحة تسببت فيها سلالة محلية.

ولحساب الجولة الثانية، المقرر إجراؤها أيضا يوم 17 مارس، يستقبل أورلاندو بيراتس ضيفه إينييمبا (نيجيريا)، بينما يواجه أهلي بنغازي، ممثل الجزائر، وفاق سطيف.

يذكر أن وفاق سطيف تأهل لدور المجموعات على حساب النادي الغاني أشانتي كوتوكو (ذهاب: 2-1، إياب: 0-0)، بينما تأهلت شبيبة القبائل بعد الإطاحة بالملعب المالي (ذهاب: 1-2، إياب: 1-0).