كأس الكاف: شبيبة القبائل تفوز على كوتون سبور (2-1) وتضع قدما في النهائي

وضع فريق شبيبة القبائل قدما في الدور النهائي من منافسة كأس الكونفدرالية الإفريقية، بفضل الفوز الذي حققه بنتيجة 2-1 على حساب مستضيفه نادي كوتون سبور الكاميروني، هذا الأحد بملعب "أحمدو أهيدجو" بياوندي بمناسبة إجراء ذهاب الدور نصف النهائي.

وكان فريق كوتون سبور السباق في فتح باب التسجيل بواسطة اللاعب لامبيرت اريانا في الدقيقة 29، لكن لاعب الشبيبة أحمد كروم عدل النتيجة في الدقيقة (45+2)، ليمنح المنافس الأفضلية للكناري في الدقيقة 62 بواسطة اللاعب بيير إتامي الذي سجل هدف في مرماه.

وسجل"الكناري" مشوارا تقريبا بدون خطأ, في منافسة كأس الكونفدرالية, الذي يعود آخر نسخة نشطها إلى سنة 2002.

ومن أجل بلوغ المحطة الأخيرة للمنافسة, على أشبال المدرب الفرنسي دنيس لافان الظهور بوجه مشرف خلال مباراة الإياب المقررة يوم الأحد 27 جوان الجاري على الساعة 20:00 بملعب 5 جويلية الأولمبي بالعاصمة.

وكان الفريقان قد تقابلا خلال مرحلة المجموعات, حيث نجحت الشبيبة في الفوز بالمباراتين (1-0 ذهابا بتيزي وزو و 2-1 ايابا بغاروا).

جدير بالذكر، أنه كان من المقرر أن يجرى اللقاء بملعب "رومدي عجيا" بغاروا, قبل أن يحول إلى ملعب "أحمدو أهيدجو" بياوندي بسبب صعوبات وضع نظام حكم الفيديو المساعد "الفار".