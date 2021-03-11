عرقاب: المنظمة الافريقية للدول المنتجة للنفط اتفقت على تكثيف التعاون لتوفير الطاقة لـــ 600 مليون افريقي محروم من هذه الموارد

اتفقت الدول الأعضاء في المنظمة الافريقية للدول المنتجة للنفط، اليوم الخميس، على ضرورة تكثيف التعاون من اجل تحقيق تغطية طاقوية افضل في القارة الافريقية و اطلاق مشاريع حول الانتقال الطاقوي، حسبما اكده وزير الطاقة و المناجم، محمد عرقاب.

و خلال أشغال الاجتماع الاستثنائي الـــ 40 لمجلس وزراء المنظمة الافريقية للبلدان المنتجة للنفط، اوضح السيد عرقاب ان الدول الاعضاء في المنظمة قد قررت تكثيف اعمال التعاون و التنسيق من اجل توفير الطاقة لـــ 600 مليون افريقي محروم من هذه الموارد.

و اسرد الوزير بالقول : "لازالت القارة الافريقية متأخرة في مجال الانتقال الطاقوي و استغلال الطاقات المتجددة.و لهذا قمنا بتسطير اهداف و اعمال يجب القيام بها لتحقيق تحول حقيقي في انظمتا الطاقوية".

و في هذا الصدد، اكد السيد عرقاب انه يجب على الجزائر، التي تتولى رئاسة مجلس وزراء المنظمة الافريقية للدول المنتجة للنفط خلال سنة 2021، اطلاق العديد من اعمال التنسيق مع الدول الاعضاء بغية تطوير قطاع الطاقة في القارة.

كما أضاف السيد عرقاب بالقول "تبقى الجزائر احسن بلد في افريقيا في مجال التغطية بالكهرباء (99 بالمئة) و الربط بالغاز الطبيعي (حوالي 62بالمئة).

كل المنتجات الطاقوية الاخرى متوفرة من اجل تلبية الاحتياجات الوطنية على غرار البنزين.

واضاف قائلا أن :"هذه الامكانيات الطاقوية جد معبرة و تسمح لنا بالعمل مع بلدان افريقية اخرى".

وخلال هذا الاجتماع، تم التطرق الى نقاط اخرى من طرف دول المنظمة الافريقية للدول المنتجة للنفط لا سيما الموافقة على دراسة لتقييم اثار كوفيد-19 و قرارات ندوة المناخ الـــ 21 حول الصناعة النفطية و الغازية في افريقيا، يضيف السيد عرقاب.

و في انطلاق اشغال المنظمة الافريقية للدول المنتجة للنفط، دعا وزير الطاقة و المناجم البلدان الافريقية المنتجة للنفط الى ضرورة ايجاد حلول للتحديات العديدة التي تقف امام قطاع المحروقات، مشيرا خاصة الى الانتقال الطاقوي و غياب التمويلات الموجهة لمشاريع المحروقات الاحفورية.

وفي الكلمة الافتتاحية، اوضح السيد عرقاب ان "الصناعة النفطية و الغازية الافريقية تواجه العديد من تحديات، مشيرا الى ان العالم يسعى الى الانتقال من المحروقات الأحفورية الى الطاقات المتجددة".

للتذكير ان المنظمة الافريقية للبلدان المنتجة للنفط، التي تم انشاؤها في سنة 1987، تضم 15 بلدا عضوا هي الجزائر و انغولا و بينين و الكمرون و الكونغو و كوت ديفوار و الغابون و النيجر و نيجيريا و تشاد و جمهورية الكونغو الديمقراطية و مصر و غينيا الاستوائية و ليبيا و جنوب افريقيا و ثلاثة بلدان ملاحظة هي السودان و غانا و موريتانيا.

وتهدف هذه المنظمة الحكومية الدولية الافريقية، الى ترقية المبادرات المشتركة في مجال سياسة و استراتيجية التسيير في جميع مجالات الصناعة النفطية (القبلية و البعدية)، من اجل السماح للبلدان الاعضاء بالاستفادة من نشاطات استغلال النفط.