رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يستقبل رئيس الدولة المالي السيد باه انداو

استقبل رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، رئيس الدولة المالي، السيد باه انداو، الذي يقوم بزيارة عمل وصداقة الى الجزائر.

وجرى اللقاء بمقر رئاسة الجمهورية، بحضور كل من مدير الديوان برئاسة الجمهورية السيد نور الدين بغداد دايج، ووزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود، ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق السعيد شنقريحة.

وكان الرئيس المالي قد شرع أمس السبت، في زيارة عمل وصداقة إلى الجزائر، حيث تسمح هذه الزيارة باستعراض العلاقات الثنائية "الأخوية التي تجمع الجزائر ومالي وسبل تطويرها وترقيتها خدمة للمصالح المشتركة".