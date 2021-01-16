الخارجية الليبية تقدم تعازيها للجزائر في شهداء العمل الارهابي الجبان بتبسة

أدانت وزارة الخارجية الليبية ، اليوم، الاعتداء الارهابي الذي أودى بحياة 5 أشخاص إثر انفجار قنبلة تقليدية الصنع ببلدية ثليجان بولاية تبسة، يوم الخميس، وقدمت تعازيها للجزائر في شهداء العمل الارهابي الجبان.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الليبية على صفحتها الرسمية بالفايسبوك "تتقدم دولة ليبيا بخالص التعازي والمواساة إلى الجمهورية الجزائرية الشقيقة رئيساً وحكومة وشعباً في شهداء العمل الارهابي الجبان إثر انفجار لغم تقليدي الصنع أدى إلى استشهاد خمسة مواطنين بولاية تبسة الجزائرية وإصابة ثلاثة آخرين بجروح متفاوتة".

للتذكير توفي الخميس خمسة (5) مواطنين وأصيب ثلاثة (03) آخرون بجروح متفاوتة الخطورة إثر انفجار قنبلة تقليدية الصنع وذلك عند مرور المركبة النفعية التي كان على متنها الضحايا بواد خنيق الروم ببلدية ثليجان بولاية تبسة، حسب ما أورده بيان لوزارة الدفاع الوطني.